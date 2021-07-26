Саакашвілі озвучив 2 імовірних сценарії нападу РФ на Україну

Голова виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі, який раніше назвав факт з біографії Путіна, що зв'язує його зі Сталіним, озвучив два ймовірних сценарії нападу РФ на Україну, повідомляє УНІАН.

Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Президент РФ Путін, на думку Саакашвілі, може висадити десант на півдні України або ж захопити острів Зміїний для подальшого розміщення там ракет.

"Те, що зараз відбувається навколо України, мені дуже сильно нагадує те, що відбувалося в 2008 році [в Грузії]. Аналогій дуже багато. По-перше, нарощування сил. Протягом декількох місяців йшло нарощування сил навколо нас, зараз йде нарощування сил навколо України. В окупований Крим перекинули зараз всі десантні групи, які є в Росії, крім далекосхідних. Це не може бути просто військовий маневр, тому що це великі сили, можливості і засоби" , - вважає політик.

Окремо він акцентував на ідеологічній підготовці - так Путін, на його думку, перевіряє реакцію Заходу на свої дії та заяви. Коментуючи недавню статтю Путіна про Україну, Саакашвілі зазначив, що в ній простежується той факт, що мета Путіна - не "новоросія" або Донбас, а Київ.

"У цьому листі вперше з'явилася вказівка острова Зміїний. Я добре знаю Путіна. Я точно можу сказати, що він не знав, де цей острів Зміїний. Але Путін написав про цей острів - тому що це один з планів вторгнення. У них є один план - консервативний: захопити острів Зміїний, де розміщується український спецназ. Після захоплення на острові Зміїний розміщуєш засоби ППО-С-400, яким повністю вторгаєшся в систему ППО НАТО. Потім починаєш душити Одеський, Південний, Чорноморський порти морською блокадою, точно так само, як вони задушили Маріупольський порт" , - заявив він.

Другий можливий сценарій Путіна він назвав більш реалістичним. Йдеться про висадку військ на півдні України на лінії Маріуполь – Запоріжжя – Херсон – Миколаїв. Це, вважає Саакашвілі, може початися після завершення навчань НАТО у вересні.