В Україні хочуть дозволити змішувати різні види вакцин

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні хочуть офіційно дозволити змішувати різні види вакцин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини" , але при чіткому дотриманні певних умов. Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом.

Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря", - сказав Кузін.

За його словами, відповідне рішення групи експертів вже є. Зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій.