Фармакологи із США планують тестувати в Україні ліки проти COVID-19

Американська фармакологічна корпорація запропонувала провести в Україні клінічні випробування препарату для лікування і профілактики коронавірусу, повідомляє УНИАН.

Про це розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, до України часто звертаються інші країни з пропозицією провести клінічні випробування лікарських продуктів, оскільки у нас ця сфера відкрита і добре відрегульована державою. В Україні функціонує національний реєстр клінічних випробувань, де можна швидко переглянути всі клінічні дослідження, які офіційно проводяться на території нашої країни.

Як зазначив Кузін, пропозиція від корпорації з США про клінічні випробування надійшла Україні 12 липня.

"До того ж на сайті міністерства (охорони здоров'я - УНІАН) можна побачити відповідні накази (про проведення випробувань - УНІАН). Зараз вже п'ять таких досліджень завершені, ще більша їх частина знаходяться в процесі або на старті. Наприклад, 12 липня до України звернулася корпорація з США з пропозицією провести у нас клінічні випробування препарату для профілактики і лікування COVID-19" , - підкреслив санлікар.

Разом з тим Кузін зазначив, що в Україні подібні клінічні випробування препаратів не ініціюються державою, "в тому числі через можливий конфлікт інтересів з виробником в сфері закупівель лікарських засобів". Адже такі дослідження, в більшості випадків, ініціює фармацевтичний сектор.