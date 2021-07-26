Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку, щоб дізнатися, як складеться ваше любовне життя, які зміни на вас чекають та кому пощастить у коханні. Якими будуть ваші стосунки на цей тиждень з 26 липня по 1 серпня, ﻿читайте далі, повідомляє 24 Канал.

Цей тиждень привнесе багато несподіванок та романтики в особисте життя деяких знаків Зодіаку. Хто з головою порине в атмосферу кохання, відчуватиме щастя та тепло з другою половинкою, а хто зіпсує стосунки?

Любовний гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)

У любовному житті Овнів цього тижня все складатиметься вдало, планети на вашій стороні. Зараз чудовий час вирішити всі конфлікти та непорозуміння у стосунках. Частіше показуйте свою любов один одному. А до кінця тижня ви можете відправитися у невелику поїздку з другою половинкою, це зміцнить ваші відносини.

Самотніх Овнів найближчими днями чекає нове знайомство, і ця людина вас може зачарувати. Але експерти радять вам ставити у пріоритет себе та власні потреби. А з новим партнером поспішати не потрібно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня Тельці можуть створити конфлікти через помилки у спілкуванні з партнером. Але спробуйте виправити ситуацію і не тисніть на другу половинку. До того ж, постійний конфлікт приносить виснаження і шкоду. Експерти радять вами бути спокійнішими і уникати сварок. Краще підготуйте сюрприз партнеру.

А одиноким Тельцям варто приділити деякий час своєму особистому життю і вивчити все нове, що прийшло до вас за час самотності. Астрологи також радять не піддавати почуттям у випадковій зустрічі, бо це буде не ваша людина.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня стосунки Близнюків з другою половинкою стануть міцнішими завдяки вашим розмовам. Це допоможе вам вирішити невеликі напруження та конфлікти. Будьте чесні та відкриті один з одним і насолоджуйтеся своїми стосунками. Вихідні проведіть разом у романтичні й атмосфері.

Водночас самотні Близнюки зможуть наблизити вас до своєї другої половинки. Під час вечірки, зустрічі з друзями чи якогось свята ви, можливо, заведете нове знайомство. Але не захоплюйтесь цими почуттями, бо вам ще зарано думати про нові стосунки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки в найближчий тиждень зможуть вивести свої стосунки на наступний рівень. У вас все налагодиться, але всі особисті моменти та будь-які проблеми, які стосуються вас обох, тримайте в секреті від інших людей, щоб не погіршити ситуацію. І влаштуйте романтичний вечір другій половинці, це їй/йому сподобається.

Одиноким Ракам не варто дозволяти своєму пориву пристрасті наробити помилок. Будьте собою на зустрічі з ймовірним кандидатом на ваше серце і не спішіть відкритися йому/їй.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам астрологи радять перестати бути вимогливим у стосунках. Не чекайте, що ваш партнер буде ідеальним. Приймайте його / її таким, яким він/вона є. І не створюйте зайвої напруги у стосунках. Окрім того, астрологи радять не думати лише про себе і дослухайтеся до своєї коханої людини.

Самотні Леви у період з 26 липня по 1 серпня зможуть змінити своє життя, адже ці дні будуть сповнені одкровення та поривів. Ви заведете дуже цікаві знайомства через своє професійне коло чи друзів. Не дивуйтеся, якщо відчуваєте до когось почуття, і спробуйте з ним/нею поговорити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Найближчими днями Діви зможуть знайти баланс у стосунках. Зокрема вас вдасться передати свої глибокі почуття партнеру, тому цей тиждень ідеально підійде для романтичної атмосфери та принесе вам задоволення. І скажіть другій половинці, як сильно ви його/її кохаєте.

А самотні Діви будуть надзвичайно чарівними цього тижня, і це дасть вам шанс познайомитися з новою людиною, яка вас зацікавить. Дізнайтеся більше про вашого партнера і не витрачайте на цю людину час, якщо вона вам не підходить. Шукайте свою людину, між вами одразу виникне іскра.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень для Терезів буде дуже романтичним і любов буде відігравати велику роль у вашому житті. Ваш партнер розкаже про свої почуття, а ви натомість зможете відчути поруч з ним/нею безпеку та відданість. Відпочиньте разом і пам’ятайте, що вам пощастило з другою половинкою.

Одиноких Терезів наразі влаштовує ваша свобода та деякі випадкові побачення. Якщо це дозволяє вас почуватися щасливими, то не соромтесь використовувати своє життя по максимуму і живіть лише так, як вам хочеться.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Визначеність та безпека у ваших стосунках змусить Скорпіонів цього тижня задуматися про наступний крок. Можливо, це буде пропозиція жити разом чи створення сім’ї. Рішення залежить лише від вашої поточної ситуації у стосунках. Але розберіть в собі, перш ніж йти на такий серйозний крок.

Увагу самотніх Скорпіонів найближчими днями привернуть нові люди з їхнім запалом до життя. Але не біжіть одразу в обійми до таких людей, дізнайтеся, чи вони вам підходять.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Доволі складний тиждень очікує Стрільців у період з 26 липня по 1 серпня. Астрологи кажуть, що ви багато вимагаєте від свого партнера і продовжуєте звинувачувати їх у всіх проблемах. Вам потрібно зараз зупинитися, поки ви не зруйнували стосунки. Бо інакше ви розійдетеся.

Самотнім Стрільцям варто залишити своє минуле позаду, тож "замкніть двері" від колишніх стосунків. Не треба турбуватися про нього/неї, бо скоро у вас з’являться нові цілі та нове кохання.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

У любовному житті Козорогів настав час вирішити всі незгоди та проблеми. Проясніть всю плутанину і не залиште місця для конфлікту з вашим партнером. У будь-якому випадку висловлюйтеся уважно, аби не образити другу половинку та зробіть все, аби знову стати щасливими разом. І влаштуйте побачення.

Самотніх Козерогів чекає романтичний настрій, який забезпечить вам нові знайомства. Ваш шарм привертатиме увагу протилежної статі і обіцяє чудові зустрічі. Тож, не відмовляйте собі в цьому та частіше виходьте з дому.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Особисте життя Водоліїв цього тижня може мати місце розчаруванню і напруженості. Будь-яке обговорення проблем може спричинити конфлікти, тому вам слід уникати сварок з другою половинкою. Експерти радять присвятити час своєму партнеру та дати йому/їй можливість почуватися коханими.

Самотнім Водоліям варто дивитися на світ більш романтично і нехай щирі емоції знову з'являться у вашому житті. Ви самі можете принести спокій у своє життя, але поки вам не варто чекати нового кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гарні новини цього тижня очікують Риби у любовному житті. Ви зможете ці дні провести разом зі своїм партнером. Між вами знову спалахне пристрасть та закоханість. Тож, ви задумаєтеся про те, щоб зробити наступний крок у ваших стосунках.

Самотнім Рибам варто цього тижня робити сміливі кроки, щоб принести щастя у своє любовне життя. Не соромтеся підійти нарешті до людини, яка вас давно цікавить. І не варто приховувати ваші почуття, можлива, ця людина теж на вас запала. Удача буде на вашому боці.