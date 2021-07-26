Що очікується на валютному ринку в понеділок

Підвищення облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку задало чіткий тренд на зміцнення гривні.

Сьогодні відбудеться перевірка на міцність рівня 27,00 гривень. Учасники ринку намагаються вгадати, чи продовжить Національний банк стримувати зміцнення гривні і на якому рівні він вийде з інтервенцією. У разі, якщо рівень буде пробитий, безготівковий долар може продовжити зниження в напрямку річних мінімумів.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,00/27,08 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в п'ятницю ввечері подешевшав до 27,07-27,08 гривень. За такою ж ціною його продавали на вихідних. Вранці понеділка його теж почнуть продавати по 27,07-27,08 гривень, а далі вся увага буде прикута до міжбанку, звідки і буде дано сигнал: «продовжуємо падіння» або «зупиняємося».

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці торгувався в межах 1,1754-1,1786 долара, здійснюючи різноспрямовані рухи без явно вираженого спрямування. Вранці понеділка він намагається вирости і вже піднявся до позначки 1,1779 долара. Готівковий євро на вихідних продавали в діапазоні 31,85-31,90 гривні за долар. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці; далі все буде залежати від поведінки міжбанку і чи не буде різких рухів на ринку FOREX.

Російський рубль минулої п'ятниці виріс до 73,52 рублів за долар після того, як Центробанк Росії повідомив про рішення підвищити ставку відразу на 1%, до 6,50% річних. Вранці понеділка він опустився до 74,05 рублів за долар, оскільки ціни на нафту знову почали зниження. Готівковий рубль в п'ятницю і на вихідних продавали по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів, більш дешевих пропозицій не було. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною, а якщо рубль в світі буде сильно дешевшати, то цінники можуть опустити на 1-2 копійки, до 3,63-3,64 гривень за 10 рублів.