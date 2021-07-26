В Індонезії зафіксували сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,9 зафіксовано в Індонезії. Про це, посилаючись на Алтаї-Саянську філію Єдиної геофізичної служби РАН, повідомляє Дзеркало тижня.

Сильні поштовхи сталися в акваторії затоки Томіні в 190 км на південний захід від міста Горонтало, що на острові Сулавесі, в центральній частині Індонезії.

За даними оперативного опрацювання Алтаї-Саянської філії, епіцентр зафіксованого в 6:52 по Києву 26 липня, землетрусу знаходився приблизно в 30 км від узбережжя острова Сулавесі.