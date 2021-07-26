В Тунісі відправили прем'єра у відставку та призупинили роботу парламенту

Президент Тунісу Каїс Саїд оголосив, що відправив у відставку прем'єра Хішама аль-Машиши, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також глава держави вирішив заморозити роботу парламенту і позбавив депутатів недоторканності. Саїд пояснив, що за конституцією, президент не може розпустити парламент, однак у разі "неминучої небезпеки" має право на якийсь час зупинити його діяльність.

Такі рішення президент ухвалив після минулих у неділю в Тунісі акцій протесту проти уряду. Тунісці незадоволені тим, як Кабінет міністрів вирішує проблему з поширенням COVID-19.

Крім того, заходи, вжиті Саїдом - продовження політичного протистояння між ним та найвпливовішою політичною силою країни - помірною ісламістською партією "Ан-Нахда".