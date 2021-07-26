Оприлюднили десятку найпопулярніших серед українців країн

У першому півріччі 2021 року лідером відвідувань громадян України стала Польща - з початку року в сусідню державу їздили понад 1,9 млн українців, повідомляє Вести.

У відомстві ДПСУ назвали топ-10 країн, куди найчастіше прямували українці в першому півріччі, а також десятки країн, громадяни яких найчастіше відвідували нашу країну в цей же період.

Після Польщі другу позицію зайняла Туреччина - в цій країні побували 774,5 тис. Українців, що в шість разів більше в порівнянні з першим півріччям 2020 року.

Третє місце з подвійним приростом і загальною кількістю в більш ніж 705 тис. поїздок громадян України зайняв Єгипет.

У десятку також увійшли: Угорщина (понад 671 тис.), Росія (майже 372 тис.), Румунія (майже 294 тис.), Білорусь (понад 114 тис.), Словаччина (більше 112 тис.), Молдова (майже 107 тис .) і ОАЕ (майже 85 тис.).

Серед іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року, лідирують громадяни Молдови (понад 368 тисяч), Росії (понад 198 тис.), Румунії (понад 109 тис.), Білорусі (понад 96 тис.), Туреччини (більш 93 тис.), Польщі (понад 77 тис.), Угорщини (майже 76 тис.), Німеччини (понад 39 тис.), США (понад 34 тис.) і Ізраїлю (понад 26 тис.).