Подвійне громадянство: Зеленський ввів в дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 16 липня 2021 року "Про додаткові заходи щодо координації реалізації державної політики у сфері громадянства", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ №305 / 2021 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, в деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, має бути відображена інформація про відсутність громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на території іноземної держави.

Також Кабінету міністрів України доручено проінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки та внесення на розгляд Верховної Ради проєктів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства. Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.