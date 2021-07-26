Нафта дешевшає через коронавірусні ризики

Світові ціни на нафту в понеділок вранці опускаються, інвестори оцінюють ризики навколо ситуації з пандемією і попиту, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 9:00 ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 1,19% - до 73,31 долара за барель. Вересневі ф'ючерси на WTI дешевшали на 1,16% - до 71,22 долара за барель.

"Штам "дельта" продовжує впливати на відновлення попиту. Може знадобитися якийсь час, щоб впевненість нафтових "биків "відновилася", - наводить агентство Блумберг думку засновниці Vanda Insights в Сінгапурі Вандани Харі (Vandana Hari).

Після того, як ряд країн вже зняв або послабив карантинні обмеження на тлі триваючої вакцинації, в світі продовжує поширення штам коронавируса "дельта", який вважається більш заразним і небезпечним. Трейдери побоюються, що така ситуація може викликати нові посилення карантину в світі, що відіб'ється на відновленні економіки і нафтовому попиті.