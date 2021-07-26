Влад Яма зворушив рідкісним фото з батьками

Український хореограф Влад Яма провідав батьків, які живуть у Запоріжжі.﻿ В особистому блозі в інстаграмі танцівник оприлюднив фотографію, де позував разом із мамою і татом на рідному подвір'ї, повідомляє 24 Канал.

На обличчях усіх сяяла усмішка, адже троє чекали на цю зустріч. Мама ніжно притулилася до Влада. Вона завжди по-особливому очікує на приїзд сина. Під фото Яма розповів, що заїхав до батьків дорогою на роботу. Однак йому довелося проїхати додаткові 400 кілометрів, тому очевидно, що танцівник просто захотів побачитися з мамою і татом, тому відстань була неважлива.