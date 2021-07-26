Глава ВР хоче створити комісію по визначенню "олігархів"

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з попередження корупції для визначення переліку осіб, які мають надмірний вплив і значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На мій погляд, це повинна бути незалежна комісія, яка може діяти при НАПКА. Я подавав відповідні правки. Вона формується на конкурсних засадах, є незалежною, громадською, не потребуватиме додаткових витрат на свою діяльність. Організаційний процес роботи комісії фактично буде забезпечуватися НАПКА", - сказав Разумков.

За його словами, щоб уникнути конфлікту інтересів, що не Рада національної безпеки і оборони (РНБО), а незалежний орган повинен визначати перелік "олігархів".

Разумков зазначив свою підтримку ідеї декларування чиновниками зустрічей з представниками бізнесу, закладеної в законопроекті президента України Володимира Зеленського про деолігархізацію.

"Але і тут все повинно бути прозоро. Щоб ніхто не міг дорікнути представникам влади, прописали то під себе. Якщо ми запускаємо такий механізм, то він повинен прийти постійно", - підкреслив спікер.

Разумков також повідомив, що подано 1230 поправок до другого читання законопроекту.

На його думку, ще необхідно прийняти деякі інші ініціативи для врегулювання відносин між владою і бізнесом, зокрема, про лобіювання і антитрастове законодавство, виконувати функцію боротьби з монополіями.