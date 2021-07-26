Курс біткоїну злетів через Amazon

Найбільший у світі онлайн-рітейлер Amazon, засновник якого злітав в космос, почне приймати біткоїни як засіб оплати, повідомляє Сьогодні.

Це може статися вже до кінця 2021 року, а у 2022 році у Amazon може з'явитися свій власний токен, повідомили в City A.M з посиланням на інсайдерів. На цьому тлі курс біткоїна злетів до максимуму з середини липня і націлився на подолання психологічної позначки в 40 тис. доларів.

Вранці 26 липня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується на рівні 38,9 тис. доларів. Капіталізація головної криптовалюти перевищила 700 тис. доларів.

Чутки про плани Amazon почати роботу з біткоїном з'явилися після того, як компанія опублікувала вакансію для "голови напрямку криптовалют і блокчейну". У ній говориться, що Amazon потрібен співробітник, який зміг би використовувати свій досвід в сфері блокчейну, криптовалют і цифрових валют центральних банків для реалізації якихось "необхідних можливостей".

Крипторинок вже не вперше обговорює біткоїн-платежі в Amazon, але компанія завжди спростовувала такі чутки. Цього разу інвестори серйозно надихнулися, адже раніше PayPal дозволив своїм клієнтам купувати біткоїн і розплачуватися ним на платформі.