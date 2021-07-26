Українська фехтувальниця програла в поєдинку і покинула Олімпіаду

Українська фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан у поєдинку першого кола Олімпійських ігор програла китаянці Ян Хенью. Вона покинула Олімпіаду-2020, повідомляє РБК-Украина.

На певному етапі рахунок був 11:10 на користь українки, але потім вона пропустила п'ять поспіль уколів.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, а також срібною в Ріо-2016, але в командній шаблі. В індивідуальному турнірі на її рахунку бронзові медалі Лондона-2012 і Ріо-2016.

Нагадаємо, сьогодні у Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020.