Серед спортсменів і персоналу Олімпіади знайшли вже 148 хворих на ковід

За останню добу на Олімпіаді в Токіо виявили ще 16 осіб, які заразилися коронавірусним захворюванням COVID-19, повідомляє Деловая столица.

Загальна кількість хворих становить 148 осіб.

Основну частину хворих становлять члени персоналу Олімпіади. Позитивний тест на коронавірус отримали лише троє спортсменів. Їх імена і навіть громадянство не уточнюються.

Японія посилила контроль на Олімпійських іграх-2021 Токіо через випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта" серед представників олімпійських делегацій.