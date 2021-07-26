Китай звинувачує США в погіршенні відносин

Китай звинуватив США в "глухому куті" в двосторонніх відносинах і закликав Америку змінити "своє вкрай помилкове мислення і небезпечну політику", пишуть іноземні ЗМІ.

Віце-міністр закордонних справ Китаю Се Фен звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена в спробі стримати і придушити розвиток Китаю.

Основна причина, по якій відносини між двома країнами стикаються з серйозними труднощами, полягає в тому, що деякі американці зображують Китай як "уявного ворога", зазначив Се Фен.

Відзначимо, що відносини між країнами різко погіршилися за часів попередника Байдена, Дональда Трампа, і обидві сторони як і раніше розходяться по цілому ряду питань, включаючи технології, кібербезпеку, права людини та інші питання.

Се Фен повідомив, що Китай хоче шукати точки дотику, не звертаючи уваги на розбіжності. Адміністрація Байдена, в свою чергу, заявила, що буде співпрацювати в одних областях, але протистояти Китаю в інших, таких як права людини.

Очікується, що можлива зустріч Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна буде в порядку денному, можливо, в кулуарах саміту G-20 в Римі в кінці жовтня.