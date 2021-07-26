До Токіо наближається тропічний шторм Непартак

До Токіо наближається тропічний шторм Непартак

До японського Токіо, де проходить Олімпіада 2020, наближається тропічний шторм Непартак, повідомляє Новое время.

Метеорологи прогнозують сильні дощі, штормовий вітер і високі хвилі.

Шторм може обрушитися на берег неподалік від Токіо вже у вівторок, 27 липня.

Через можливе погіршення погодних умов організатори Олімпіади перенесли деякі змагання з академічного веслування, які були заплановані на початок поточного тижня.

Метеорологи виключають, що шторм може перетворитися в тайфун. Прогнозується, що він може принести пориви зі швидкістю до 126 км/год з прогнозованою кількістю опадів до 150 мл.

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