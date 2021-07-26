До Токіо наближається тропічний шторм Непартак

До японського Токіо, де проходить Олімпіада 2020, наближається тропічний шторм Непартак, повідомляє Новое время.

Метеорологи прогнозують сильні дощі, штормовий вітер і високі хвилі.

Шторм може обрушитися на берег неподалік від Токіо вже у вівторок, 27 липня.

Через можливе погіршення погодних умов організатори Олімпіади перенесли деякі змагання з академічного веслування, які були заплановані на початок поточного тижня.

Метеорологи виключають, що шторм може перетворитися в тайфун. Прогнозується, що він може принести пориви зі швидкістю до 126 км/год з прогнозованою кількістю опадів до 150 мл.