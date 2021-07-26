На Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках

Приміські перевізники вирішили переглянути ціни. Цієї суботи тариф на проїзд Ірпінь - Київ - Ірпінь підвищився на 18%. Це вже друге подорожчання в цьому році, а в цілому ціни зросли на 40%. Але це ще не межа, запевнили в Асоціації перевізників Київської області, повідомляє Вісті.

Найсерйозніше підвищення цін готується на вересень.

Винен карантин

На початку минулого тижня дирекція Ірпінського АТП 13250 оголосила про те, що з кінця минулого тижня вони підвищують вартість проїзду. На маршрутах №392, 379 і 420, які курсують між Ірпенем та станцією метро "Академмістечко" в Києві, вартість проїзду до столиці подорожчала на 4 грн і тепер становить 24 грн. А маршрутка № 381 від Ірпеня до метро "Оболонь" уже коштує 27 грн, а не 23 грн.

Як пояснює перевізник, підвищення вартості проїзду пов'язане з "погіршенням фінансового стану автотранспортної галузі, викликане карантинними обмеженнями внаслідок дії адаптивного карантину, пов'язаного з Covid-19, а також збільшенням вартості запчастин, паливно-мастильних та інших матеріалів".

Цікаво, що в лютому цього року перевізник уже підняв вартість з 17 грн до 24 грн, теж виправдовуючись коронавірусом, вартістю пального і запчастин. Директор ТОВ "Ірпінське АТП 13250" Олександр Лабунський запевняв, що тариф на міжміські перевезення ще у 2017 році був погоджений спеціальною робочою групою і затверджений головою облдержадміністрації. Але перевізники, мовляв, не наважувалися, а карантин змусив.

"Причини, які змусили переглянути ціни, - це вимушений простій навесні 2020 року, зменшення пасажиропотоку приблизно вдвічі, подорожчання дизельного пального на 5 грн і газу - на 3 грн, а також підвищення мінімальної зарплати", - запевняв Олександр Лабунський.

Тоді ж піднялася вартість проїзду на маршрутах у Бучацькому, Баришівському, Броварському та Макарівському районах, а також у деяких населених пунктах Києво-Святошинського району. Не змінилася ціна проїзду тільки в тих регіонах, де в маршруток велика конкуренція з автобусами. Або там, де потік пасажирів невеликий. Але сьогодні почався новий виток підвищення.

Після масової бійки і перестрілки в Броварах, яка сталася через поділ приміських маршрутів, заступник голови МВС Антон Геращенко озвучив доходи перевізників. При ціні проїзду в 14 грн, за його даними, в день заробіток становить 600 тис. грн, або 220 млн грн на рік. Знайомі з цим бізнесом підтверджували, що цифри дуже близькі до істини.

Нові ціни - з вересня

Зараз ціни підвищилися в напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі (до 27 грн), Бородянки, Клавдієво (проїзд подорожчав з 30 до 37 грн), інші напрямки - на черзі. Як розповідає голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко, нові тарифи планували всі з вересня, просто з'явилися "передовики".

"Подорожчання проїзду найближчим часом торкнеться всієї правобережної частини Київської області. За час карантину наші підприємства сильно постраждали, адже працювали у пів сили, а підтримки від держави не отримали. Ми не просили компенсації, грошей, але чекали, що нам нададуть гарантії перед банками, які зараз нас обклали штрафними санкціями. Адже багато хто брав кредити для покупки автобусів, і їх треба віддавати. Але при цьому перевізників штрафували за відсутність у пасажирів масок, за перевезення в салоні більше 50% пасажирів і так далі. А потім ще й паливо підвищилося в ціні. Так що ми стали заручниками обставин. У вересні підвищення буде від 10 до 16%, але на кожному маршруті індивідуально", - розповідає Олексій Павленко.

У тому, що водії скаржаться на життя, на думку Павленка, - вони самі винні.