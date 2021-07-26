Ізраїль завдав авіаударів по базі ХАМАС

Ізраїль завдав авіаударів по військовій базі терористичного руху ХАМАС у відповідь на запуск у бік ізраїльської території повітряних куль із запалювальною сумішшю, повідомляє DW.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як повідомляється, база з "інфраструктурою і засобами, що використовуються для терористичної діяльності", розташовувалася в Секторі Гази неподалік від цивільних об'єктів, як-от школи.

"Ми продовжимо реагувати на будь-які спроби терору з Гази" , - заявили в ЦАХАЛ.

In response to arson balloons launched toward Israel, we struck a Hamas military base containing infrastructure and means used for terror activity.



The base was near civilian sites in Gaza, including a school.



We will continue to respond to any terror attempts from Gaza. pic.twitter.com/GO34iYKMfl — Israel Defense Forces (@IDF) July 25, 2021

У червні ХАМАС кілька разів запускав з території Сектора Гази у бік Ізраїлю зв'язки повітряних куль з прикріпленими до них вибухівкою і запалювальною сумішшю. Так, в середині червня запуск куль викликав не менше 20 загорянь біля кордону з Сектором Гази, повідомили ізраїльські пожежники.