Ізраїль завдав авіаударів по базі ХАМАС
Ізраїль завдав авіаударів по військовій базі терористичного руху ХАМАС у відповідь на запуск у бік ізраїльської території повітряних куль із запалювальною сумішшю, повідомляє DW.
Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Як повідомляється, база з "інфраструктурою і засобами, що використовуються для терористичної діяльності", розташовувалася в Секторі Гази неподалік від цивільних об'єктів, як-от школи.
"Ми продовжимо реагувати на будь-які спроби терору з Гази", - заявили в ЦАХАЛ.
У червні ХАМАС кілька разів запускав з території Сектора Гази у бік Ізраїлю зв'язки повітряних куль з прикріпленими до них вибухівкою і запалювальною сумішшю. Так, в середині червня запуск куль викликав не менше 20 загорянь біля кордону з Сектором Гази, повідомили ізраїльські пожежники.