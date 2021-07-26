Рейтинг Байдена вперше опустився до 50%

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена на посаді президента США вперше опустився до 50%. У липні він опустився на 6%, повідомляє Сегодня.

Результати опитування опублікувала компанія Gallup.

45% респондентів заявили, що не схвалюють діяльність Байдена, 5% опитаних ще не сформували думку. З моменту вступу на посаду президента США це найнижчий рейтинг для Байдена.

При цьому роботу Байдена схвалюють 90% прихильників Демократичної партії, близько 12% прихильників республіканців і 48% американців, які не симпатизують ні тій, ні іншій партії.

Gallup зазначає, що рейтинг Байдена падає саме серед прихильників демократів – у січні-лютому його підтримували близько 98-96% в цій категорії громадян.

"Це відбувається, коли прогрес Вашингтона у боротьбі з пандемією коронавірусу буксує, сповільнюється темп вакцинації і число випадків зараження COVID-19 зростає" , – пише Gallup.

Опитування проводили з 6 по 21 липня серед більш ніж 1000 повнолітніх американців.