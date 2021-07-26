Укрзалізниця запустила 8 додаткових електричок: розклад

З сьогоднішнього дня, 26 липня, в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала Укрзалізниця, повідомляє Сегодня.

Потяги будуть ходити кожен будній день, на вихідних рейсів не планується. Йдеться про електропоїздах в Яготин і Баришівку і з них.

Компанія оприлюднила і точний розклад восьми додаткових електричок: