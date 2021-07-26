Іноземці активно їдуть в Україну
За перші шість місяців цього року найбільша кількість іноземних громадян прибула в Україну з Молдови - понад 368 тис. осіб, свідчать дані Державної прикордонної служби, повідомляє UBR.
Друге і третє місця в топ-10 країн, громадяни яких їдуть в нашу країну, зайняли Росія і Румунія, 198,3 тис. і 109,4 тис. відповідно. Далі йдуть Білорусь і Туреччина - 96,3 тис. та 93,2 тис. мандрівників.
Примітно, що остання увійшла в трійку країн з найбільшим приростом. Число турецьких мандрівників за перше півріччя 2021-го в порівнянні з аналогічним періодом 2020-го збільшилася на 29%.
Шосту і сьому позиції зайняли туристи з Польщі (77,5 тис.) і Угорщини (75,9 тис.). Німеччині та США дісталися восьме і дев'яте місця. Приріст німецьких мандрівників склав 6%, до 39,6 тис., а американських - в півтора рази, до 34,1 тис.
Замикає десятку Ізраїль з показником понад 26,6 тис. громадян, які приїхали в Україну за перші півроку.
Прикордонники відзначають зростання візитів не тільки іноземців в Україну, а й поїздок українців за кордон.
Топ-10 найпопулярніших країн для виїзду наших громадян наступний (січень-червень):
- Польща - 1,98 млн осіб;
- Туреччина - 774,5 млн (число поїздок зросло в 6,2 рази);
- Єгипет - 705,1 тис. (кількість візитів подвоїлася);
- Угорщина - 671,4 тис.;
- Росія - майже 372 тис.;
- Румунія - 293,9 тис.;
- Білорусь - 114,5 тис.;
- Словаччина - 112,4 тис.;
- Молдова - 106,9 тис.;
- ОАЕ - 84,8 тис.