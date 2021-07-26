Іноземці активно їдуть в Україну

За перші шість місяців цього року найбільша кількість іноземних громадян прибула в Україну з Молдови - понад 368 тис. осіб, свідчать дані Державної прикордонної служби, повідомляє UBR.

Друге і третє місця в топ-10 країн, громадяни яких їдуть в нашу країну, зайняли Росія і Румунія, 198,3 тис. і 109,4 тис. відповідно. Далі йдуть Білорусь і Туреччина - 96,3 тис. та 93,2 тис. мандрівників.

Примітно, що остання увійшла в трійку країн з найбільшим приростом. Число турецьких мандрівників за перше півріччя 2021-го в порівнянні з аналогічним періодом 2020-го збільшилася на 29%.

Шосту і сьому позиції зайняли туристи з Польщі (77,5 тис.) і Угорщини (75,9 тис.). Німеччині та США дісталися восьме і дев'яте місця. Приріст німецьких мандрівників склав 6%, до 39,6 тис., а американських - в півтора рази, до 34,1 тис.

Замикає десятку Ізраїль з показником понад 26,6 тис. громадян, які приїхали в Україну за перші півроку.

Прикордонники відзначають зростання візитів не тільки іноземців в Україну, а й поїздок українців за кордон.

Топ-10 найпопулярніших країн для виїзду наших громадян наступний (січень-червень):