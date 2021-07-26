В Україні презентували бренд Cupra та кросовер Formentor

Компанія "Порше Україна", що представляє у нас в країні продукцію концерну Volkswagen, провела презентацію преміального іспанського бренду Cupra. В рамках заходу відбулося відкриття фірмового шоу-руму та кросоверів Cupra Formentor та Ateca, повідомляє Обозреватель.

Команда АвтоОбоз побувала на прем'єрі. Нинішнє літо багате на презентації. Нещодавно в Україні повернувся британський MG, а тепер зовсім нову для українських покупців продукцію пропонує іспанський бренд Cupra.

Спочатку автолюбителям будуть доступні два кросовера – Cupra Formentor та Ateca. Джерело: obozrevatel.com

Спочатку автолюбителям будуть доступні два кросовера - Cupra Formentor та Ateca. Але якщо Ateca вже продавалась в Україні під "материнської" маркою SEAT, то Formentor – цілковито унікальна модель не тільки для марки, але і для всього концерну VW. Автомобіль був Створений "з чистого аркуша". Модель получила яскравий та виразності дизайн, а ексклюзивні кольори підкреслюють спортивний характер кросовера.

Модель Formentor получила яскравий та виразності дизайн, а ексклюзивні кольори підкреслюють спортивний характер кросовера. Джерело: obozrevatel.com

В Україні Formentor буде доступний з двома силовими агрегатами на вибір – економним турбодизелем 2,0 TDI потужністю 150 к. с. та бензиновим 2.0 TSI на 310 к.с. Вони працюють з 7-ступеневою коробкою передач DSG та системою повного приводу 4Drive.

В Україні Formentor буде доступний з двома силовими агрегатами на вибір. Джерело: obozrevatel.com

Модель представлена у двох комплектаціях: Formentor та Formentor VZ (від ісп. Veloz – швидкий або стрімкий). Автомобіль має широкий асортимент електронних помічників водія. А сумувати в дорозі не дасть сучасна мультимедійна система с цифровій сенсорнім дисплеєм.

До кінца року крім Formentor та Ateca на українському ринку з’явиться ще одна модель від бреду Cupra – спортивній хєчбек Leon. Джерело: obozrevatel.com

Ціна Formentor стартує з позначки 1020474 грн. за модель с дизельним двигуном, а версія Formentor VZ з бензиновим TSI коштує від 1179338 грн. До кінца року крім Formentor та Ateca на українському ринку з’явиться ще одна модель від бреду Cupra – спортивній хєчбек Leon.