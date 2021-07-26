Названо найбільш модний колір осені 2021: з чим носити

Особливо актуальним кольором в сезоні осінь-зима 2021 стане лавандовий. Дизайнери відомих модних будинків створюють колекції одягу саме з цим кольором, який допомагає кожній відчути себе витонченою леді з казок, повідомляє Обозреватель.

Такий ніжний колір ідеально впишеться в гардероби модниць у вигляді теплих светрів і кардиганів дощової осені і холодної зими. З чим поєднувати лавандовий колір, повідомила стиліст Зоя Паніна в Instagram.

Так, ніжний лавандовий ідеально поєднується з яскравим помаранчевим, чорним, білим і жовтим. Також цей колір можна носити і з різними відтінками зеленого, з кольором фуксії і світло-синім.

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовий в поєднанні з іншими квітами. Джерело: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Крім кольору лаванди, в сезоні осінь-зима 2021 буде популярний темно-синій, коричневий, ультрафіолет, сірий і золотий.