Лукашенко може використовувати війська РФ для шантажу Заходу – Тихановська

Режим Лукашенка може використовувати присутність російських військ на території Білорусі для шантажу західних сусідів та України, вважає лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, повідомляє Укрінформ.

Про це вона заявила під час зустрічі з білоруською громадою, що відбулася в неділю на набережній Мангеттена, де зібралося близько пів тисячі білорусів з усієї Америки.

"Режим може використовувати наявність російських військ для шантажу західних сусідів та України. Про це зараз багато говорять. Загрози можуть бути найрізноманітніші" , - сказала вона.

Водночас, на її думку, для демократичних змін у Білорусі присутність російських військ загрози не становить.

"Такі навчання проводяться часто, і явної загрози для Білорусі я не бачу, хоча я не фахівець у цих питаннях" , - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває білоруська опозиція підтримку з боку України, вона сказала:

"Українці з нами, українці підтримують нас. І той факт, що вони приймають стільки релокантів (переселенців), послабили законодавство, щоб дати людям можливість влаштовуватися на роботу й відкривати свої бізнеси, – це вже велика підтримка".

Водночас, на її думку, Україна доволі обережно висловлює свою політичну позицію, оскільки Лукашенко вдається до властивої йому тактики - шантажу.