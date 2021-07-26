Паморочиться в голові і хитає: що викликає ці симптоми

Запаморочення - не захворювання, а симптом, який виникає при ряді самих різних захворювань, викликаючи у хворого дезорієнтацію в просторі, помилкове відчуття рухливості предметів і нерухомих об'єктів щодо нього або самої людини щодо оточуючих його об'єктів. Надзвичайно поширений, особливо серед літніх пацієнтів і осіб жіночої статі: по частоті медичних скарг стоїть на другому місці після головного болю, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Діагностика запаморочення утруднена, бо відчуття нестабільності в просторі носить вкрай суб'єктивний характер і може істотно відрізнятися у різних пацієнтів як за ступенем прояву, так і виникачи при цьому сенсорним феноменам.

Якщо ви часто відчуваєте запаморочення або втрату рівноваги, то слід звернути пильну увагу на цей симптом і співвіднести його з іншими, супутніми симптомами, які можуть виникати. З даного відео ви зможете докладніше дізнатеся, що викликає ці симптоми.