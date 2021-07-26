Майже 2 тисячі угод із землею: області - лідери продажів

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 1994 земельних угод. Станом на 26 липня площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 3274 га, повідомляє РБК-Україна.

За даними прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України, найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га. на другому місті Харківська область - 414,14 га, на третьому - Кіровоградська область - 319,4 га.

За цей час 410 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількість заяв досягла 4610, з них 4038 погоджено, 47 - у черзі на розгляд, за 525 отримано відмову.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Автор: Олександр Білоус