Нафтогаз відсудив у Полтавагаз збуту 974 млн грн

Госпсуд Полтавської області частково задовольнив позов "Нафтогазу" до ТОВ "Полтавагаз збут" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 973,7 млн грн заборгованості за газ, повідомляє Finbalance.

23 червня Східний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою "Полтавагаз збут" на рішення суду першої інстанції.

За даними держреєстру, засновником "Полтавагаз збут" є АТ "Полтавагаз", а бенефіціарами вказані Олексій Лелюк (на фото) і Володимир Лелюк.

За даними "Нафтогазу", на 5 травня сумарна прострочена заборгованість перед ним регіональних газопостачальних підприємств за природний газ - 23,6 млрд грн (у т.ч. газзбутів, які пов’язані з групою Фірташа, - 12,8 млрд грн).