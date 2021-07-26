У США сталася масштабна ДТП через пилову бурю: є жертви

В американському штаті Юта піщана буря привела до серії ДТП, жертвами яких стали сім осіб. Масова аварія сталася вдень 25 липня в окрузі Міллард, на захід від невеликого міста Кенош, повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що пил, здійнятий сильним вітром, погіршив видимість на дорозі, через що зіткнулися два десятки автомобілів.

Кілька людей отримали травми, деяких доставили в лікарні в критичному стані. На місце прибули машини швидкої допомоги, постраждалих перевозили і повітрям.

На магістралі призупинили рух у південному напрямку. Дорожній патруль Юти покликав на допомогу службовців з інших міст.