Заступник генпрокурора Мамедов йде у відставку

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов подав у відставку. Він звільняється як з посади, так і з органів прокуратури, повідомляє Лівий берег.

"Керівництво Офісу Генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора...

Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться в повідомленні адвокатів Мамедова.

Нагадаємо, що Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019.

Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.

У кінці червня у Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня - Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.