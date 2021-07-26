"Слуга народу" розкритикував домовленості про "Північний потік-2"

Домовленості США та Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2" не закладені в конкретні угоди, що означає відсутність чітких гарантій для України﻿. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Деловая столица.

За його словами, є певні питання, пов’язані з фразою "Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років" .

"Тобто, по-перше, чому "до" десяти років, а не, скажімо, "не менше" десяти років. По-друге, і це якраз головне, ця фраза сформульована настільки обережно і загально, що тут не йдеться про досягнення конкретного результату (тобто про укладення відповідної угоди), а йдеться лише про те, що Німеччина намагатиметься уможливити укладення такої угоди" , – цитує слова Мережка пресслужба партії "Слуга народу".

На його думку, такі формулювання означають, що якщо результату не буде досягнуто, то це не матиме ніяких наслідків. Отже, для України за такої ситуації немає твердих гарантій.