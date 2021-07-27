Рисова локшина з куркою і овочами: покроковий рецепт

Рисова локшина з куркою і овочами: покроковий рецепт

Рецепт скляної локшини з замороженою овочевою сумішшю і курячими грудками: здивуйте сім'ю популярною стравою азіатської кухні, повідомляє Сегодня.

Локшина по-китайськи з куркою готується дуже просто. Вам потрібно буде швидко обсмажити філе і заморожені овочі, після чого змішати їх з попередньо замоченою скляною локшиною. В ідеалі, знадобиться вок або широка сковорода з товстим дном.

Скляна локшина з овочами і куркою

Інгредієнти:

  • 3 курячих філе
  • Набір заморожених овочів "Азіатська суміш"
  • 300 г скляної локшини (фунчози)
  • Зелена цибуля
  • Кінза.

Для соусу:

  • 3 ст.л. кунжутної олії
  • 5-6 ст.л. соєвого соусу
  • 1-2 ст.л. тертого свіжого імбиру
  • 3 зубчики часнику
  • Перець чилі, очищений від насіння.

Рецепт приготування:

  1. Підсмажити куряче філе на сковороді гриль протягом 5-6 хвилин з кожного боку. Час залежить від товщини філе.
  2. Загорнути у фольгу і дати "відпочити". Потім нарізати філе на скибочки.
  3. Залити скляну локшину окропом на 4-5 хвилин, сполоснути в холодній воді. Або приготувати відповідно до інструкції на упаковці.
  4. Скропити вок кунжутною олією, додати заморожені овочі та тушкувати протягом 7-8 хвилин. Влити соус і перемішати.
  5. До овочів додати локшину, перемішати, згасити 1 хвилину.
  6. Додати курку, знову перемішати та готувати ще 1 хвилину.
  7. Прибрати з вогню, додати дрібно посічену зелень.

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