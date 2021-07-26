Китай накрила потужна піщана буря: транспорт зупинили

Китайську провінцію Ганьсу накрила потужна піщана буря. Сильна піщана буря з хмарами пилу, висотою не менше 100 метрів, викликала хаос у стародавньому місті Дуньхуан на Шовковому шляху на північному заході Китаю, повідомляє РБК-Україна.

Піщаний шторм змусив місцеву поліцію наказувати водіям з'їжджати зі швидкісних автомагістралей у зони обслуговування, щоб перечекати шторм.

Місто Дуньхуан є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в ньому розташовані гроти Могао. Місто розташоване в пустелі Гобі та відоме суворим кліматом.

Автор: Анастасія Рокитна