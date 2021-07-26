У Харкові звільнили продавчиню кіоску через російську мови

У Харкові звільнили продавчиню кіоску, яка потрапила в мовний скандал через відмову обслуговувати клієнтку українською мовою, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомила Оксана Хвиля, харків'янка і фігурантка цього скандалу.

Жінка, яка раніше опублікувала в соцмережах діалог з продавчинею, розповіла, що зв'язалася з власником кіоску, і він "нормальний, україномовний, родом зі Львова".

За словами Хвилі, коли вона попросила у продавчині контактний номер начальника, та дала їй телефон подруги (яка слідом також обматюкала купувальницю). Однак власник кіоску дізнався про скандал з соціальних мереж. У підсумку він зв'язався з незадоволеною клієнткою, вибачився, а продавчиню звільнив. За його словами, жінка тимчасово заміняла постійну робітницю.