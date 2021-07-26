Семенченко заявив, що голова СБУ бере участь в тиску на райсуд
Екс-нардеп Семен Семенченко заявив, що глава СБУ Іван Баканов особисто бере участь в тиску на Солом'янський райсуд.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Відзначимо, сьогодні, 26 липня, суд продовжить розглядати зміну запобіжного заходу екc-комбату.
Семенченко впевнений, що у СБУ є замовлення посадити його до в'язниці. Крім того, за словами фігуранта справи, служба безпеки подала скаргу, що свідки його бояться і він може на них впливати.
Зараз, Семенченко вже зібрав речі і готовий їхати під арешт.