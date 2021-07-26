Прокуратура повернула державі 13 об’єктів Київського радіозаводу
За позовами органів столичної прокуратури державі повернуто 13 приміщень державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» загальною площею майже 38 тис кв метрів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Як встановила прокуратура, у 2016 році у межах справи про банкрутство ДП «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» ліквідатором на користь комерційних структур відчужено 13 приміщень держпідприємства, у тому числі об’єкти соціального призначення – споруди спорткомплексу «Схід» та Будинок культури «Дніпро», а також інші приміщення по вул. Бориспільській, Привокзальній та Лісній у м.Києві.
Разом з цим, встановлено, що аукціони з продажу майна, загальна площа якого становить майже 38 тис кв метрів, проведені з низкою порушень. Зокрема, майно вибуло з державної власності за заниженою вартістю, без відповідного погодження органу управління та з порушенням процедури продажу нерухомого майна, передбаченої законодавством.
"У зв’язку з цим, столичною прокуратурою та Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва до суду заявлено 13 позовів про визнання недійсними результатів аукціонів, договорів купівлі-продажу, витребування та повернення вказаних об’єктів державного майна", - йдеться у повідомленні.
Рішеннями Господарського суду м. Києва всі ці позови задоволено, державне майно повернуто державі.