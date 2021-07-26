Прокуратура повернула державі 13 об’єктів Київського радіозаводу

За позовами органів столичної прокуратури державі повернуто 13 приміщень державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» загальною площею майже 38 тис кв метрів.

﻿Про це повідомляє пресслужба﻿ Офісу генерального прокурора.

Як встановила прокуратура, у 2016 році у межах справи про банкрутство ДП «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» ліквідатором на користь комерційних структур відчужено 13 приміщень держпідприємства, у тому числі об’єкти соціального призначення – споруди спорткомплексу «Схід» та Будинок культури «Дніпро», а також інші приміщення по вул. Бориспільській, Привокзальній та Лісній у м.Києві.

Разом з цим, встановлено, що аукціони з продажу майна, загальна площа якого становить майже 38 тис кв метрів, проведені з низкою порушень. Зокрема, майно вибуло з державної власності за заниженою вартістю, без відповідного погодження органу управління та з порушенням процедури продажу нерухомого майна, передбаченої законодавством.

"У зв’язку з цим, столичною прокуратурою та Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва до суду заявлено 13 позовів про визнання недійсними результатів аукціонів, договорів купівлі-продажу, витребування та повернення вказаних об’єктів державного майна", - йдеться у повідомленні.

Рішеннями Господарського суду м. Києва всі ці позови задоволено, державне майно повернуто державі.