СБУ заявила про ліквідацію проросійської ботоферми

СБУ ліквідувала ботоферму, що працювала для замовників з Росії. Для такої діяльності використали 12 тисяч SIM-карток.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Служби безпеки України.

Ботоферма працювала, зазвичай, у соцмережах та месенджерах. Організував її місцевий житель, "спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій".

"Замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. І використовували її "потужності", коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. "Розрахунки" велися в рублях" , – заявили в спецслужбі.

Під час обшуків вилучено комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Організатору ботоферми планують оголосити підозру за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.