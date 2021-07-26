Лікарі з'ясували, як по очах визначити діабет: три помітних симптоми

Розвиток діабету другого типу можна пропустити, але в деяких випадках симптоми пов'язані з очима і зором. Так може статися, коли рівень цукру постійно високий, повідомляє РБК-Украина.

Зниження чіткості зору

При високому рівні цукру зір може "впасти", і тоді ви будете бачити навколишній світ розпливчастим і затуманеним. Пов'язано це з кришталиком ока, структура якого змінюється.

Катаракта

Природна внутрішня "лінза" людського ока дозволяє фокусуватися на зображенні. Якщо ж цей кришталик стає каламутним, значить утворилася катаракта. Люди, які страждають на діабет другого типу, мають високу схильність до такого захворювання.

Глаукома

Високий рівень цукру в крові може викликати підвищення певного глікопротеїну, званого фібронектином. Якщо кількість цієї речовини в оці зростає, це може призвести до "блокування дренажної системи" ока і спровокувати розвиток глаукоми.

Крім проблем з очима на високий рівень цукру і розвиток діабету можуть вказувати такі симптоми:

часта і сильна спрага, відчуття сухості в роті;

часте сечовипускання;

утомлюваність;

незрозуміла втрата ваги;

рецидивуючі інфекції (молочниця, інфекції сечового міхура, шкірні інфекції);

біль у животі;

почуття нудоти.

Раніше лікарі також перерахували приховані ознаки цукрового діабету, які дуже важливо помітити вчасно.

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Автор: Світлана Мащенко