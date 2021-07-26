Світоліна зробила камбек і вийшла в 1/8 фіналу Олімпіади

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№6 у рейтингу WTA) здобула важку перемогу над австралійкою Айлой Томлянович (№51) в 1/16 фіналу Олімпіади в Токіо. Наша співвітчизниця програла перший сет, але зуміла переломити хід зустрічі та закінчити її з рахунком 2:1 (4:6, 6:3, 6:4), повідомляє Обозреватель.

Для виходу в 1/8 фіналу українці довелося провести на корті 2 години та 21 хвилину. Вона зробила брейк на початку поєдинку, але швидко віддала перевагу, а потім припустилася помилки на своєму геймі, яка призвела до поразки в партії.

Другий сет також розпочався не найкращим чином для Світоліної. Еліна не встигла налагодити гру на подачі та поступалася вже з рахунком 1:3, проте зуміла зібратися та взяти п'ять геймів поспіль.

Вирішальна партія сильно не відрізнялася від двох попередніх – на корті йшла напружена боротьба за кожен м'яч. Заволодівши перевагою на старті сету (3:0), наша співвітчизниця дозволила Томлянович зрівняти рахунок (4:4), але все ж дотиснула австралійку в кінцівці.

Статистика матчу вийшла досить рівною. Жодна з тенісисток не мала явної переваги в будь-якому з показників.

В 1/8 фіналі Світоліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі (№19). Дві останніх очних зустрічі виграла суперниця українки, і ще одну перемогу записала на свій рахунок Еліна.