Разумков хоче скликати позачергове засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков намірений скликати на 23 серпня позачергове засідання через Кримську платформу.

Про це повідомляє нардеп від партії "ЄС" Олексій Гончаренко.

За його словами, депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради.