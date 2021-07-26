Разумков хоче скликати позачергове засідання
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков намірений скликати на 23 серпня позачергове засідання через Кримську платформу.
Про це повідомляє нардеп від партії "ЄС" Олексій Гончаренко.
За його словами, депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради.
На засіданні розглянуть проект постанови
"Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації".