Названо напої, які заважають схуднути
Часто люди, які хочуть схуднути, концентруються на їжі та не приділяють достатньої уваги тому, що вони п'ють. Американські дієтологи перерахували п'ять напоїв, які не дозволяють схуднути, повідомляє Известия.
- При цьому деякі напої навіть перешкоджають схудненню.
- Соки негативно позначаються на фігурі, бо містять багато цукру.
- У газованих напоях зазвичай містяться штучні підсолоджувачі, які підсилюють тягу до шкідливої їжі.
- Заважають схуднути та алкогольні коктейлі. Максимум, що можна собі дозволити на дієті, - це один-два келихи низьковуглеводного пива або ігристого вина з низьким вмістом цукру в складі.
- Худне людям дієтологи не рекомендують вживати солодкі «спортивні» напої. У них велика кількість кілокалорій і цукру.
- Не можна додавати в каву висококалорійні вершки. Їх краще замінити мигдальним або вівсяним молоком.