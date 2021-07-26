Названо напої, які заважають схуднути

Часто люди, які хочуть схуднути, концентруються на їжі та не приділяють достатньої уваги тому, що вони п'ють. Американські дієтологи перерахували п'ять напоїв, які не дозволяють схуднути, повідомляє Известия.

При цьому деякі напої навіть перешкоджають схудненню.