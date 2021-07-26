Мінцифри презентувало стратегію розвитку ринку віртуальних активів

21 липня Міністерство цифрової трансформації та представники індустрії віртуальних активів у межах форсайту «Віртуальні активи в Україні - 2030» презентували фінальний звіт та дорожню карту розвитку нової галузі, повідомляє ЛигаБизнес.

"Запуск ринку віртуальних активів - це потужний фактор економічного росту України. Його розвиток сприятиме створенню нових робочих місць, залученню інвестицій та посиленню конкурентоздатності нашої юрисдикції в міжнародному просторі. Водночас подальша розбудова цієї галузі потребує проактивної державної позиції та співпраці зі спільнотою фахівців. Завдяки форсайту «ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ В УКРАЇНІ - 2030» маємо дорожню карту розвитку нового ринку та команду мотивованих професіоналів, які готові втілювати в життя положення стратегії. Переконаний, що Україна зможе бути попереду інших країн у сфері віртуальних активів" , - сказав заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Планується, що вже у липні 2022 року можна буде офіційно обмінювати фіат на віртуальні активи та навпаки.

У ході презентації було повідомлено, що вже у травні 2023 в Україні запрацює SuperApp - заміна для всіх фінансових додатків як фізичної особи, так і ФОП, що, скоріше за все, функціонуватиме як частина проєкту Дія. У додатку будть доступні QR-коди, е-гривня, масові платежі, токени торгових ліцензій, інвестування. Планується, що SuperApp матиме 1 млн щоденних активних користувачів.