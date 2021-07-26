Літак Мінськ-Анталья, який подав сигнал лиха, сів в Домодєдово

Літак Belavia, що прямував із Мінська до Анталії, вимушено сів в аеропорту Домодєдово. Це випливає з даних сервісу FlightRadar24, повідомляє Інтерфакс.

Інформоване джерело підтвердило, що посадка повітряного судна відбулася штатно.

Раніше повідомлялося, що літак Boeing 737, який прямував з Мінська до Анталії, подав сигнал лиха над Воронезькою областю. Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту повітряного судна.

За попередніми даними, на борту виникла нештатна ситуація - екіпаж вийшов на зв'язок із диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні.

Літак із бортовим номером EW-455PA поповнив парк Belavia п'ять років тому. Раніше його ніде не експлуатували, уточнило джерело.