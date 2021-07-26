Названо основні кандидати на посаду посла США в Україні

На посаду посла США в Україні розглядаються дві основні кандидатури - посла США в Сербії Ентоні Годфрі та посла США в Узбекистані Деніеля Розенблюма, повідомляє Дзеркало тижня.

У Роземблюма більше шансів відправитися до Києва.

Обидва посли були призначені на свої посади у 2019 році.

Розенблюм у 2014-2018 роки працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. У 2008-2014 роках пан Розенблюм був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.

Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів в Росії, а також працював в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.