Експорт зернових нового врожаю менше, ніж роком раніше

Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МГ, липень-червень) і станом на 26 липня експортувала 1,78 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 548 тис. тонн менше, ніж роком раніше, свідчать дані Міністерства аграрної політики і продовольства, повідомляє БiзнесЦензор.

Уже експортовано 424 тис. тонн пшениці; 895 тис. тонн кукурудзи; 453 тис. тонн ячменю; 9 тис. тонн борошна.

У 2020/2021 МГ експорт пшениці склав 16,64 млн тонн, кукурудзи - 23,08 млн тонн, ячменю - 4,23 млн тонн, борошна - 0,13 млн т.

За даними Мінагрополітики, Україна в 2019/2020 МР експортувала 56,72 млн тонн зернових і зернобобових культур.