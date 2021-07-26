В Україні вперше склали рейтинг найкращих в'язниць
Став відомий рейтинг найкращих українських в'язниць. Також представлена віртуальна карта, на якій в режимі реального часу можна відстежити їх показники і дані у вигляді інфографіки. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Украина.
Міністр зазначив, що рейтинг складався на підставі даних, які є за 2020 рік (а тому особисті враження багаторічної давності - нерелевантні).
"Рейтинг складається вперше - окремі дрібні помилки неминучі, що, однак, не змінює загальної картини, рейтинг є самооцінкою (яка має тренд бути завищеною), тому будемо тільки раді зовнішній перевірці даних або зовнішньому рейтингуванню", - написав Малюська.
Найкращі за рейтингом в'язниці:
- Качанівська колонія (№ 54) — Харківська область) - 769,52 бала;
- Надержинщинська Колонія (№65) (Полтавська область) - 746,75;
- Диканівська колонія (№12) — Харківська область) - 743,36;
- Полтавська колонія (№64) - 729,71;
- Мелітопольська колонія (№144) — Запорізька область) - 697,04;
- Покровська колонія (№17) — Харківська область) - 687,79;
- Холодногірська колонія (№18) — Харківська область) - 675,27;
- Божківська колонія (№16 — - Полтавська область) - 671,24;
- Кам'янська колонія (№34) — Дніпропетровська область) - 667,31;
- Темнівська колонія (№100) (Харківська область) — 663,48.
Судячи зі списку найбільш упорядкованими зараз є колонії в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Автор: Людмила Жукова