Олена Зеленська вразила українців елегантним вбранням

Олена Зеленська вразила українців елегантним вбранням

Перша леді України Олена Зеленська поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала стильний елегантний образ. Дружина президента вийшла на публіку в костюмі у світлих тонах, повідомляє Обозреватель.

Свій образ знаменитість доповнила модними аксесуарами. Відповідне фото Зеленська опублікувала на сторінці в Instagram.

Дружина глави держави позувала на камеру в піджаку білого кольору, а з-під низу визирала блузка в тон. Свій лук перша леді завершила ніжним макіяжем з акцентом на очі і акуратною укладкою на голові.  Крім того, Зеленська одягла стильні аксесуари – невеликі золотисті сережки і підвіску на шию.

Олена Зеленська у стильному образі
Олена Зеленська у стильному образі. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official
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