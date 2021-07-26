Олена Зеленська вразила українців елегантним вбранням

Перша леді України Олена Зеленська поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала стильний елегантний образ. Дружина президента вийшла на публіку в костюмі у світлих тонах, повідомляє Обозреватель.

Свій образ знаменитість доповнила модними аксесуарами. Відповідне фото Зеленська опублікувала на сторінці в Instagram.

Дружина глави держави позувала на камеру в піджаку білого кольору, а з-під низу визирала блузка в тон. Свій лук перша леді завершила ніжним макіяжем з акцентом на очі і акуратною укладкою на голові. Крім того, Зеленська одягла стильні аксесуари – невеликі золотисті сережки і підвіску на шию.