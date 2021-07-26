ФДМ запланував продаж Центренерго до кінця року

Фонд державного майна (ФДМ) видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наказом ФДМ №1275 від 23 липня 2021 року прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності - держпакету акцій у розмірі 78,289% статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Центренерго", що становить 289 205 117 штук акцій", - йдеться в повідомленні на сайті приватизаційного відомства в понеділок.

Згідно з наказом, який затвердив план розміщення акцій, пакет акцій генкомпанії планується до розміщення на аукціоні з умовами в термін з 2 серпня по 31 грудня 2021 року.

Управління великої приватизації Фонду має забезпечити створення аукціонної комісії та конкурсний відбір радника для підготовки до приватизації та продажу пакета, йдеться в наказі.