Олімпійські ігри в Токіо претендують на звання найдорожчих в історії

Олімпійські ігри в Токіо мають стати найдорожчими Іграми в історії - загальні витрати перевищать 25 млрд дол, повідомляє Экономическая правда.

За офіційними даними, бюджет Ігор в Токіо становить 15,4 млрд дол. Проте японські аудитори заявили, що витрати вже перевищили 20 млрд дол.

Це майже утричі більше, ніж було заявлено у заявці Токіо перед отриманням права на проведення Олімпіади.

Загалом сума в 25 млрд дол - на 11,04 млрд дол більше, ніж було витрачено на літню Олімпіаду в Лондоні в 2012 році, і на 5 млрд дол більше, ніж на зимову Олімпіаду в Сочі в 2014 році.

За дослідженням вартості Олімпійських Ігор, випущеному в 2020 році, середня вартість витрат на проведення Ігор (спортивна складова) - 12 млрд дол, а загальні витрати, не пов'язані зі спортом, у кілька разів перевищують спортивні.

У випадку з Олімпіадою в Токіо перенесення Ігор, за даними оргкомітету, додало до його остаточної вартості 2,8 млрд дол.

Для Ігор було побудовано вісім майданчиків вартістю близько 3 млрд. Найбільші з них - Національний стадіон на 68 тис місць, побудований в 2019 році, і дві арени на 15 тис місць для плавання і волейболу. Крім того, були відремонтовані ще 25 майданчиків.

Також очікується, що доходи від Олімпіади будуть нижчими.