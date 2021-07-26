Споживачі без газових лічильників будуть відключені від газопостачання

Стовідсотковим урахуванням обсягів споживання газу в Україні не забезпечені понад 2 млн споживачів, які використовують його тільки для приготування їжі, і, відповідно до закону, цій категорії газопостачання буде припинено з 2023 року, повідомляє УНІАН.

Про це сказано у відповіді Міністерства енергетики на запит щодо забезпечення населення приладами обліку газу.

Зазначається, що, згідно з положеннями закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", постачання природного газу споживачам тільки для приготування їжі здійснюватимуться виключно за умови його комерційного обліку з 1 січня 2023 року.

"Станом на сьогодні не забезпечено стовідсотковим комерційним обліком природного газу населення, яке проживає у квартирах і приватних будинках, в яких природний газ використовується тільки для приготування їжі" , - сказано в повідомленні Міністерства.

Згідно з даними Міненерго, в Україні з 12,4 млн споживачів не оснащені індивідуальними лічильниками газу 2,25 млн домогосподарств, з них більша частина - 2,15 млн – це ті, хто використовують блакитне паливо тільки для приготування їжі. При цьому половина цих споживачів мають будинкові лічильники газу, а друга половина – близько 1,1 млн - домогосподарств взагалі не мають приладів обліку.